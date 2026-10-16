США и Иран 2026: Ближний Восток на пороге новой эскалации войны?

Почему США эвакуируют дипломатов с Ближнего Востока, о чем предупредила разведка США, в чем суть новой наступательной доктрины Ирана, что сказал Трамп о возобновлении войны с Ираном, что происходит сейчас в Ормузском проливе, на сколько хватит запасов нефти, планируется ли урегулирование конфликта США и Ирана, будет ли новый удар США по Ирану?

Американо-иранский конфликт накаляется с каждым днем. Почти синхронно произошли несколько событий: американская разведка предупредила о готовящихся иранских покушениях, Госдеп начал масштабную эвакуацию дипломатов с Ближнего Востока, КСИР объявил о переходе к наступательной военной доктрине, а президент США допустил проведение еще одной крупной военной операции. На этом фоне цена нефти превысила $117 за баррель, а мировые аварийные запасы нефти, уже изрядно истощены с марта, приближаются к операционному минимуму.

Почему США эвакуирует дипломатов с Ближнего Востока?

Формальным поводом для эвакуации стала эскалация атак йеменских хуситов на саудовскую инфраструктуру. В середине недели Госдеп США объявил о переводе посольства в Саудовской Аравии в режим приказа об отъезде, при котором в миссии остаются только экстренно необходимые сотрудники. В Госдепартаменте уточнили, что приказ касается только неэкстренных правительственных служащих США и членов их семей в Саудовской Аравии.

Однако, как сообщает CNN, сокращение персонала затронуло и другие миссии США в регионе - в Иордании, Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ и Ливане. В отличие от Саудовской Аравии, эти перемещения не были публично объявлены и проходили в рамках статуса ограниченных операций, при котором уровень персонала постоянно пересматривается. По словам американских дипломатов, отъезд происходит в хаосе, ведь многие лишь недавно вернулись к своим обязанностям после эвакуации в разгар войны, а финансовая поддержка, предлагаемая Госдепом не покрывает расходов на переезд всей семьи.

Параллельно, американские военные также тихо сокращают присутствие на базах в регионе (Иордании, Катаре и Кувейте) в рамках планирования на случай возобновления крупных боевых операций против ИРИ. Один из американских чиновников связал эти перемещения с тем, что глава Белого дома Дональд Трамп рассматривает возможность крупной военной операции в Иране, потенциально до или после промежуточных выборов в следующем месяце.

О чем предупредила разведка США?

Причиной столь срочных мер стала служебная записка, о существовании которой сообщили Axios и CNN. Согласно меморандуму, направленному главой Нацразведки Джеем Клейтоном госсекретарю Марко Рубио, американская разведка пришла к выводу, что Иран значительно активизировал усилия по подготовке покушений на американский персонал, причем подготовка как на Ближнем Востоке, так и в некоторых других странах, перешла в "продвинутую стадию". В документе также содержится рекомендация расширить круг американских должностных лиц, допущенных к информации о готовящихся иранских покушениях.

В Госдепартаменте заявили, что на решения об эвакуации персонала посольств в регионе влияет угроза атак хуситов и иранских "террористических заговоров", нацеленных на американских официальных лиц. При этом, как отмечают источники, Израиль лоббировал немедленные действия против Ирана, но пока безуспешно. Вашингтон официально не комментировал содержание меморандума, хотя представитель администрации подтвердил его подлинность. Часть американских чиновников при этом скептически оценивает способность Тегерана осуществить все заявленные замыслы внутри США и за их пределами.

В чем суть новой наступательной доктрины Ирана?

В среду КСИР объявил о фундаментальном сдвиге в военной доктрине: от оборонительной, предполагавшей ответные удары, Исламская Республика переходит к наступательной и асимметричной стратегии. Отныне, если какая-либо страна атакует Иран, Тегеран не ограничится ответом, а сам перейдет в наступление. Новая доктрина опирается на асимметричные методы - ракеты, беспилотники и рычаги влияния на морские пути, что позволяет Ирану наносить ущерб противнику с превосходящими конвенциональными возможностями, не вступая с ним в прямой военный конфликт.

По заявлению КСИР, иранский ракетный арсенал с момента 12-дневной войны с Израилем в июне 2025 года увеличился в 1,5 раза, а качество, дальность и точность ракет значительно возросли. Кроме того, Тегеран, по данным Reuters, подготовил детальные планы нанесения ударов по подводным коммуникационным кабелям в Персидском заливе в случае новых американо-израильских атак. Иранские официальные лица также предупреждали, что целями могут стать центры обработки данных и ИИ-объекты в регионе. Сегодня начальник генштаба ВС ИРИ Али Абдоллахи заявил, что американский флот неспособен вновь войти в Персидский залив, а любые попытки США вернуть военное присутствие в регионе обречены.

Что сказал Трамп о возобновлении войны с Ираном?

С одной стороны, Трамп ранее обещал не возобновлять военные удары по ИРИ до промежуточных выборов в начале ноября. С другой стороны, вчера он дал понять, что Вашингтон может провести еще одну "Эпическая ярость" - кодовое название американо-израильской кампании против Ирана. Глава Белого дома также заявил, что США могут как быстро завершить войну новым ударом, так и продолжать давление через санкции и морскую блокаду, но хочет, чтобы результат был долгосрочным. Вчера спецпосланник США Том Баррак заявил израильскому военному радио, что американский удар по Ирану может произойти уже в ближайшие выходные. Но отвечая на вопрос о словах Баррака, Трамп заявил, что не знает о таком плане.

Госсекретарь Марко Рубио, в свою очередь, настаивает, что достижение мирного соглашения крайне затруднительно, и требует от Тегерана прекратить удары по коммерческому судоходству в Ормузе. При этом Вашингтон отказывается поддерживать любую сделку, которая создавала бы для Исламской Республике путь к ядерному оружию. Иранская сторона настаивает на своем праве на обогащение урана и ранее предложила семидневный план восстановления судоходства через Ормуз в обмен на прекращение блокады иранских портов, смягчение санкций и размораживание активов. Пока эти предложения не привели к прорыву.

Что происходит сейчас в Ормузском проливе?

Пока политики обмениваются угрозами, ситуация в Ормузе продолжает накаляться. Только за последние дни КСИР сообщил о подрыве на минах двух супертанкеров, перевозивших в общей сложности более 4,5 млн баррелей сырой нефти. Ранее КСИР заявлял о семи танкерах, атакованных или подорвавшихся на минах за ночь на четверг, хотя Вашингтон отверг это утверждение.

На этом фоне цена нефти марки Brent 23 октября превысила $117 за баррель - максимальный уровень с апреля. Рост цен отражает не только текущие перебои, но и опасения рынка относительно полного перекрытия пролива в случае возобновления полномасштабных боевых действий. Дополнительным фактором стало обострение ситуации вокруг Баб-эль-Мандеба: в сентябре хуситы захватили территорию в Йемене вблизи этого пролива, а в июле объявили блокаду саудовского судоходства. В октябре через Баб-эль-Мандеб прошло лишь около 373 тысяч баррелей саудовской нефти в день - самый низкий уровень с февраля, причем большинство грузов из Янбу теперь направляются на север через Египет.

На сколько хватит запасов нефти?

В марте, вскоре после начала войны, Международное энергетическое агентство согласовало крупнейшее в истории скоординированное высвобождение 400 млн баррелей из стратегических запасов. США обязались предоставить 172,2 млн баррелей из своего стратегического нефтяного резерва, Япония - 79,8 млн. Этот объем в значительной степени уже был поставлен.

В результате стратегический нефтяной резерв США сократился до примерно 283 млн баррелей - самого низкого уровня с октября 1982 года. Часть нефти была предоставлена в кредит, а не продана, и должна быть возвращена с дополнительными баррелями. По оценкам, мировые стратегические запасы без учета Китая и Ирана сократились почти на 327 млн баррелей с конца декабря 2025 года, причем на США, Европу и Японию пришлось около 95% этого расходования. Доступных для быстрого использования резервов остается около 400 млн баррелей, исключая китайские запасы, которые вряд ли будут экспортированы, и запасы стран Персидского залива, которые могут быть отрезаны при полном закрытии Ормуза.

Почти половина этих доступных запасов находится в Японии. Европа располагает примерно 76 млн баррелей необязательных к использованию запасов, но такие страны, как Германия, придерживают часть для местных чрезвычайных ситуаций. Китайские береговые запасы сырой нефти составляют около 1,13 млрд баррелей, чего хватает примерно на 80 дней переработки. Индийские резервы покрывают лишь восемь дней импорта. В случае полного перекрытия Ормуза и Баб-эль-Мандеба дефицит нефти может составить около 9,3 млн баррелей в день, а имеющихся резервов, по оценкам, может хватить лишь на несколько недель.

Планируется ли урегулирование конфликта США и Ирана?

Вчера в Стамбуле прошла координационная встреча с участием Турции, Саудовской Аравии, Пакистана и Египта, а также Великобритании, Франции, Германии и Италии - без США и Ирана. Участники встречи пришли к единому мнению, что новые атаки на Иран лишь расширит войну и распространит конфликт на весь регион, и что военная интервенция не является решением проблемы. Четыре региональные страны поддержали Исламабадский меморандум, подписанный в июне, и урегулирование путем переговоров, требуя при этом беспрепятственного прохода через Ормуз. Они также осудили атаки хуситов на Саудовскую Аравию.

Косвенные переговоры между США и ИРИ через посредников также продолжаются. Тегеран, в частности, настаивает на том, что возобновление прямых переговоров возможно только после того, как Вашингтон предпримет шаги по укреплению доверия, включая снятие санкций и прекращение угроз. Однако доверие между сторонами остается крайне низким, и дипломатические усилия пока не приносят ощутимых результатов.

Будет ли удар США по Ирану?

Вероятность возобновления активных боевых действий остается высокой. Ближайшее окно для эскалации может открыться после промежуточных выборов в США 3 ноября, когда Трамп, по его собственным намекам, будет свободен от предвыборных ограничений. В то же время Иран, судя по всему, готовится к затяжному противостоянию. Новая наступательная доктрина, угрозы, а также способность Тегерана блокировать Ормуз, указывают на то, что иранское руководство не намерено отступать под давлением. Дополнительным фактором остается политическая ситуация в Израиле, где через несколько дней пройдут выборы.