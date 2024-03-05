Индонезия закупает партию турецких истребителей KAAN

Турция заключила рекордный в своей истории контракт на экспорт своих новейших истребителей пятого поколения KAAN – Индонезия закупит у турецкого оборонпрома 48 боевых машин.

Турция и Индонезия подписали соглашение о поставках Джакарте 48 истребителей пятого поколения KAAN, разработанных турецкой аэрокосмической корпорацией (TUSAŞ), заявил сегодня президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"В рамках соглашения, подписанного нами с дружественной и братской Индонезией, в Турции будут произведены и экспортированы в Индонезию 48 отечественных боевых самолетов KAAN"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Глава государства поздравил все организации, внесшие свой вклад в производство KAAN, особо отметив заслуги Управления по оборонной промышленности при Администрации президента и сотрудников корпорации TUSAŞ, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

KAAN успешно совершил свой первый полет в 2024 году, достигнув высоты 8000 футов (2400 метров) и скорости 230 узлов.

Истребитель KAAN начал создаваться в 2016 году, в марте 2023 года состоялась выкатка его прототипа, а первый успешный полет боевая машина совершила в 2024 году, полностью подтвердив заявленные производителем характеристики.

Турция – одна из немногих стран, владеющих технологией производства самолетов такого типа: в их число входят лишь Россия, США и Китай.

Напомним, ранее мы писали о том, что Турция может сократить количество закупок американских истребителей F-16, так как республика успешно развивает производство своего истребителя KAAN. По данным портала Milliyet, власти республики продолжают рассматривать предложения от США о покупке партии новых F-16 Block-70 и обновлении уже имеющихся истребителей, однако в Минобороны республики уже подтвердили сокращение их закупок.