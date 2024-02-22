Оборонпром Турции вышел на рекордные показатели

Турецкая оборонная промышленность устанавливает новые рекорды экспорта, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган: только за январь-февраль 2024 года страна экспортировала своей продукции на $633 миллиона.

Турция поставила новый рекорд по экспорту продукции военного назначения, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Только за первые два месяца 2024 года Турция экспортировала своей продукции в оборонном и аэрокосмическом секторе на сумму в $633 млн, заключив контракты с 50 странами на поставку 770 БПЛА – в минувшем 2023 году страна экспортировала БПЛА на $1,8 млрд, напомнил Эрдоган, передает Trend.

Все это положительно сказывается на экономике Турции – только за первые 2 месяца 2024 года дефицит ее баланса уменьшился более чем на $13 млрд, добавил Эрдоган.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что в Турции впервые поднялся в воздух первый турецкий истребитель пятого поколения KAAN – самолет оснащен самыми последними техническими новинками и показал хорошие данные в скорости и маневренности, а всеми необходимыми характеристиками 5-го поколения он будет обладать к 2030 году.