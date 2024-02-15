Турецкий оборонпром испытал первый истребитель пятого поколения

В воздух впервые поднялся первый турецкий истребитель пятого поколения KAAN – подробностей о летных испытаниях самолета не сообщается, однако сам по себе факт его полета – это огромный хаг вперед турецкой оборонной промышленности.

Турецкие авиастроители провели первые полетные испытания своего истребителя 5-го поколения KAAN, сообщил турецкий портал оборонной промышленности и военной авиации SavunmaSanayiST.com.

"Стало известно, что национальный боевой самолет KAAN совершил свой первый полет"

- аккаунт портала в соцсети Х

Власти Турции пока не прокомментировали событие: известно лишь, что самолет оснащен самыми последними техническими новинками и показал хорошие данные в скорости и маневренности, а всеми необходимыми характеристиками 5-го поколения он будет обладать к 2030 году, передает РИА Новости.

Проверить новинку в полете планировалось еще в конце прошлого года, однако ее летные испытания неоднократно переносились. В войска первый истребитель поступит в 2028 году.