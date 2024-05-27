Вестник Кавказа

Русский язык назван пятым по конкурентоспособности в мире

Русский язык назван пятым по конкурентоспособности в мире
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
О распространенности и конкурентоспособности русского языка рассказали в институте им Пушкина. Исследование показало, что русский уверенно входит в первую семерку языков мира по различным параметрам.

Исследование показало, что русский язык – один из самых используемых в мире, поделился и.о. ректора Государственного института имени Пушкина Никита Гусев.

"По параметру "распространенность языков мира" русский язык занимает седьмое место"

– Гусев

Это параметр учитывает, сколько людей в мире - носителей или изучивших его иностранцев - говорит на русском языке.

Также исследователями был оценен ареал распространения языка. По этому показателю русский стал четвертым.

"По статусу в международных организаций русский язык занимает четвертую строчку, уступая английскому, французскому и испанскому языку"

– Гусев

По распространению в цифровой среде у русского шестая позиция. Кроме того, русский оказался пятым в мире по конкурентоспособности, отметил и.о. ректора вуза на конференции в пресс-центре "Россия сегодня" во вторник.

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