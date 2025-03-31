С 1 мая! Открытки и поздравления, что это за праздник, выходной или нет

Первое мая – это что за праздник? Представляем открытки с 1 мая и поздравления. Расскажем об истории праздника, как его празднуют в России, выходной он или нет и как отдыхаем на 1 мая 2026 года.

Наступает 1 мая – один из самых позитивных и радостных праздников, День Весны и Труда. В этот день россияне отдают дань уважения созидательному труду и весело встречают весну.

Открытки с 1 мая

Первомайские праздники традиционно связываются в России с чем-то светлым и радостным, ведь они приходятся на начало мая – самый разгар весны, равнодушным к которому не может остаться никто. Позитива добавляет и сам смысл праздника Первомай, который выражен в лозунге, известном каждому еще с советских времен, – "Мир, труд, май!"

Поэтому россияне обычно стремятся порадовать родных и близких, коллег и друзей, поздравив их с 1 мая. Это можно сделать быстро и легко с помощью электронной открытки – красивой картинки, посвященной празднику Первомай. Такие открытки во множестве есть в интернете на тематических сайтах с поздравлениями. Публикуют их и в посвященных Дню Весны и Труда статьях в СМИ, в том числе и в этом материале.

А еще можно смастерить такую открытку буквально "своими руками" – для этого нужно лишь проявить фантазию и сделать красивое фото, связанное с весной и трудом. Кроме того, в графическом редакторе можно добавить к нему подпись – для этого подойдет любой смартфон. И вуаля – красивая и оригинальная открытка с 1 мая готова!

Поздравления с 1 мая

К первомайской открытке можно добавить и словесное поздравление. Его можно сформулировать в прозе, а можно и в стихах, можно найти на просторах интернета, а можно придумать самому. Самое главное – чтобы эти теплые слова шли от самого сердца.

С Первомаем тебя! Пусть весна дарит вдохновение, солнце – свет и тепло, а каждый день – поводы для улыбки. Желаю ярких впечатлений, легкости в труде и гармонии в душе!

С Днем Весны и Труда! Пусть весеннее солнце заряжает энергией для новых свершений, а труд приносит радость и достойные плоды. Желаю вдохновения, легкости в делах и ярких, теплых дней!

Поздравляю с 1 Мая! Пусть этот светлый весенний праздник принесет свежие идеи, энергию для трудовых свершений и радость от самых простых вещей! Счастья, здоровья и побольше ярких солнечных дней!

С Праздником Весны и Труда! Желаю, чтобы весна дарила светлое настроение, а труд – удовлетворение и успех. Пусть все удается, а рядом будут надежные люди и теплые дни!

С Днем Весны и Труда! Желаю, чтобы работа приносила удовольствие, отдых – восстановление, а весна – волшебство в каждом мгновении. Пусть все задуманное сбывается, пусть живется легко!

Поздравляю с Праздником Весны и Труда! Пусть пробуждение природы вдохновляет на свершения, а каждый трудовой день будет не только продуктивным, но и по-весеннему легким. Счастья, здоровья и благополучия!

Какой праздник 1 мая в России? История Первомая

Что за праздник Первое мая?

Изначально в этот день в странах Европы отмечали праздник прихода весны, которые позже переродился в народные гулянья.

А политическое значение день 1 мая приобрел в конце XIX века после того, как в Чикаго начавшаяся первого мая 1886 года забастовка через несколько дней была разогнана полицией, в результате пострадали более 100 человек.

В 1889 году Парижский конгресс II Интернационала объявил 1 мая Днем международной солидарности трудящихся. Рабочие в России в этот день, помимо собственно демонстраций, устраивали политические собрания, а чтобы встречи не выглядеть подозрительно в глазах полиции – маскировали их под выезды на природу на пикники, так называемые маевки.

В СССР празднику был дан "зеленый свет". С 1918-го по 1969-й он назывался День Интернационала. С 1928 года на его празднование государство выделяло два выходных: не только 1, но и 2 мая.

В 1970 году праздник переименовали в День международной солидарности трудящихся. В первый день выходных проводились первомайские демонстрации – последняя официально прошла в 1990 году. А во второй люди обычно отдыхали с семьей и друзьями на природе.

После распада СССР, в 1992 году, День международной солидарности трудящихся стал Праздником Весны и Труда. А в 2004 году было решено сделать 2 мая рабочим днем, оставив выходным лишь первое.

Лозунг праздника 1 мая еще с советских времен звучит так: "Мир! Труд! Май". Не все знают его историю. Эта фраза берет начало из посвященного празднику стихотворения Владимира Маяковского "Солнечный флаг" (1928), только там она звучит как "Труд, Мир, Май!"

Как празднуют 1 мая в России?

Праздник 1 мая в России несколько парадоксален – ведь получается, что в День Труда все отдыхают. Почему и как так получилось?

Если во времена СССР 1 мая обычно было посвящено официальным мероприятиям – демонстрациям, шествиям, митингам, участие в которых было фактически обязательным, то сейчас такие события, конечно, проводятся, однако присоединяются к ним исключительно по желанию.

Теперь, как правило, если погода позволяет, россияне отправляются на 1 мая отдыхать на природу – на пикник, а точнее, на шашлыки, вместе с семьей и друзьями. Таким образом, Первомай становится по сути семейным праздником, причем с акцентом на Весну, а не на Труд.

Кроме того, власти населенных пунктов обычно на 1 мая организуют праздничную программу. На улицах, площадях, в парках проводятся различные массовые мероприятия: концерты, ярмарки, забеги, мастер-классы, конкурсы… Насыщенная программа дает возможность каждому найти развлечение по вкусу!

Как отдыхаем на 1 мая? Выходные

Один из главных вопросов, которые волнуют россиян, – это выходной или нет 1 мая? И сколько продлятся в России первомайские праздники?

Само по себе 1 мая, которое имеет официальное название Праздник Весны и Труда, – согласно Трудовому кодексу, нерабочий праздничный день.

Однако дело в том, что год от года длительность и точные даты выходных на День Весны и Труда разнятся. Все зависит от того, на какой день недели выпадает 1 мая, а также от других предыдущих и последующих праздников.

В 2026 году первое мая приходится на пятницу, которая становится нерабочей. Сразу за ней идут суббота 2 мая и воскресенье 3 мая – оба дня выходные. Таким образом, в общей сложности первомайские праздники продлятся три дня.