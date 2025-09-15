Азербайджан откроет посольство в столице Бахрейна

В скором времени в столице Королевства Бахрейн городе Манама заработает посольство Азербайджана – своим указом новую дипмиссию учредил президент страны Ильхам Алиев.

"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях обеспечения деятельности посольства Азербайджанской Республики в Королевстве Бахрейн (в городе Манама) постановляю… решить вопросы материально-технического оснащения и финансирования, связанные с обеспечением деятельности посольства"

- распоряжение президента Азербайджана

Тем же распоряжением глава государства поручил министерству иностранных дел страны утвердить структуру и штатное расписание дипмиссии, а также решить другие вопросы, вытекающие из документа, передает Trend.

Напомним, ранее мы писали о том, что 12 мая текущего 2025 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился в Бахрейн с официальным визитом, в ходе которого он провел встречу с коллегой из Бахрейна Абдуллатифом бин Рашидом Аль-Заяни. Также у главы азербайджанского внешнеполитического ведомства прошел ряд встреч с другими высокопоставленными лицами Королевства.