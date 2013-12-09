Глава МИД Азербайджана направляется в Бахрейн

Джейхун Байрамов отправился в Бахрейн. В рамках визита он встретится с главой МИД Бахрейна и другими официальными лицами Королевства.
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в понедельник отправился в Бахрейн с официальным визитом.
В рамках визита глава МИД Азербайджана проведет встречу с коллегой из Бахрейна Абдуллатифом бин Рашидом Аль-Заяни. Также запланирован ряд встреч с другими высокопоставленными лицами Королевства, информирует сегодня внешнеполитическое ведомство Азербайджана.