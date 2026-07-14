Два визита в Киев: примирители и ястребы украинского конфликта

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан одновременно отправились в Киев.

Турция и Евросоюз остаются важными игроками украинского конфликта. И Брюссель, и Анкара официально выступают за мир и урегулирование кризиса, но разница в том, что инструментом мира для Евросоюза выступают финансирование и снабжение оружием Киева, а для Анкары - организация переговоров конфликтующих сторон и посредничество.

Возможно ли сочетать подходы Анкары и Брюсселя и чей подход будет результативнее, покажут результаты визитов в Киев главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы МИД Турции Хакана Фидана. Оба прибыли на Украину сегодня, 15 июля.

Фон дер Ляйен везет оружие и деньги

В день вылета фон дер Ляйен Евросоюз объявил, что будет помогать и дальше ВСУ с набором военнообязанных. Последним станут отказывать в защите на территории ЕС с 2027 года. У Киева большие проблемы с живой силой, и для ее решения Брюссель начнет высылать с европейских территорий молодых и немолодых украинцев, годных к службе, обратно на Украину.

Во время своего визита председатель Еврокомиссии, посещающая Украину уже в 11-й раз за 4,5 года, объявила о новых инициативах по военной интеграции ЕС и Украины. В повестке дня переговоров Фон дер Ляйен в Киеве - вопросы вступления Киева в Евросоюз и подготовку к зимнему периоду.

Частью военных инициативы стало обещание главы ЕК предоставить Украине на территории стран ЕС "безопасные заводы для производства беспилотников" для ударов по России. Соответствующее соглашение о производстве БПЛА она подписала с Владимиром Зеленским и пообещала "огромные технологические и промышленные возможности" Европы. В знак благодарности Зеленский вручил фон дер Ляйен украинский орден Европы.

Сделка предусматривает сотрудничество 18 украинских и европейских компаний. Украина получит 10 млрд евро в рамках программы долгосрочного оборонного долга по европейской программы SAFE. Брюссельское издание Euractiv считает, что визит фон дер Ляйен "проходит на фоне того, как ситуация продолжает меняться с учетом, что Зеленский обеспечивает себе больше оружия, финансирования и дипломатической поддержки". Оно отмечает, что Украины открыла второй кластер переговоров о вступлении в ЕС и проведет саммит по безопасности в Черном море с участием стран Юго-Восточной Европы - Словении, Сербии, Греции, Албании, Хорватии и Румынии. ЕС тем временем занимается принятием 21 пакета антироссийских санкций.

Хакан Фидан прибывает с миром

В отличие от руководительницы Еврокомиссии, глава турецкого МИД Хакан Фидан главными задачами своего визита видит прекращение военных действий и безопасность в Черном море.

"Сейчас в Киеве наш главный вопрос - как остановить бои. С европейской стороны есть два отдельных подхода к этой теме: как поддержать военные усилия Украины и как остановить боевые действия. В Турции мы с самого начала войны прилагаем огромные усилия именно для прекращения боестолкновений. В ходе этой поездки в Киев мы сможем узнать лично мнения наших украинских коллег, наших партнеров и, конечно же, передадим собственные наблюдения на этот счет, что также важно", - сказал он журналистам перед вылетом в Киев.

Фидан хочет передать Киеву турецкие "взгляды и понимание текущей ситуации". Он напомнил, что Анкара прилагала руку к миротворчеству по Украине. "Как вы знаете, в прошлом году мы организовали российско-украинские переговоры в Стамбуле. До этого мы проводили различные мероприятия по содействию урегулированию, обеспечили зерновую сделку, обмен пленными, меры по безопасности судоходства в Черном море. Я верю, что этот визит также внесет позитивный вклад в эти продолжающиеся усилия", - сказал он.

В июне турецкий министр приезжал в Москву и встречался с российским президентом Владимиром Путиным. Последнему он передал послание от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Фидан также узнал точку зрения Путина на решение конфликта.

Дипломатическое урегулирование конфликта остается абсолютным приоритетом Турции в украинском вопросе, но есть и другая, не менее насущная проблема - удары по кораблям, танкерам и нефтегазовой инфраструктуре в Черном море. Источник ТАСС в дипломатических кругах Турции сообщает, что Фидан намерен заявить, что "нанесение ударов по портам и судам, включая рыболовные, в Черном море неприемлемо при любых обстоятельствах". При этом, как отметил источник, турецкий министр "обратит внимание на важность продолжения дипломатических усилий по достижению справедливого и прочного мира на Украине" и "заявит о готовности Турции вернуть Украину и Россию за стол переговоров".

Анатолийское агентство новостей делает акцент не только на предстоящем визите главы МИД Турции Хакана Фидана в Киев, но и на его более широком политическом контексте: Анкара намерена углублять стратегическое партнерство с Украиной, развивать экономические и оборонные связи и одновременно выступать посредником в урегулировании конфликта с Россией. Турецкое агентство отмечает готовность Турции "снова собрать Россию и Украину за столом переговоров", а также подчеркивает недопустимость переноса войны в Черное море.

Турецкая редакция The Independent обратила внимание на гуманитарную и экономическую составляющую визита: "Ожидается, что Фидан заявит, что турецкие компании могут внести значительный вклад в восстановление Украины благодаря своим существующим инвестициям и проектам в Украине". 3 февраля 2022 году Турция и Украина подписали соглашение о свободной торговле, которое было ратифицировано Радой на этой неделе, за день до визита Фидана. Договор вступит в силу после подписи Зеленского и нацелен на увеличение товарооборота стран до $10 млрд с текущих $6,6 млрд в год.