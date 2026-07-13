Как изменилась Турция за десять лет после попытки госпереворота?

В Турции сегодня отмечают государственный праздник — День демократии и национального единства, официально учрежденный в память о защите легитимной власти и суверенитета.

Сегодня в Турции отмечают День демократии и национального единства в память о предотвращении попытки государственного переворота 15 июля 2016 года, данный праздник официально объявлен выходным днем в республике.

В ходе тех событий турецкий народ вместе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом отстоял легитимную власть, государственность и территориальную целостность страны. В результате также удалось полностью разоблачить организацию, которая годами создавала свою сеть в государственных учреждениях.

Напомним 15 июля 2016 года в Турции произошла попытка насильственного захвата власти, организованная террористической организацией FETÖ во главе с Фетхуллахом Гюленом.

В мятеже участвовали около 9 тыс военнослужащих, были задействованы 35 самолетов, 37 вертолетов, 246 единиц бронетехники, включая 74 танка, и около 4 тыс единиц стрелкового оружия. В результате событий погибли 150 человек в Анкаре, 99 в Стамбуле и 2 в Мугле.

Провал госпереворота как стимул к суверенизации

Научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН, директор Центра изучения современной Турции Амур Гаджиев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" проанализировал в десятилетней перспективе влияние неудачной попытки военного переворота на внутреннюю и внешнюю политику Турции.

"После 15 июля 2016 года, когда властям и турецкому народу удалось отстоять действующий строй, в политике Турции произошли существенные изменения по всем направлениям. Безусловно, одним из первых шагов стало очищение госаппарата от людей, которые действовали в интересах других стран и даже блоков, в частности – прежде всего речь об агентах Запада. Поизошло укрепление национальных сил, сформировался народный альянс в лице правящей Партии справедливости и развития и Партии национального движения Девлета Бахчели при поддержке партии "Родина"", - прежде всего сказал он.

"В целом, Турция взяла курс на наведение порядка на своей территории и полноценную суверенизацию внешней политики. Именно после провала госпереворота 2016 года было запущено кардинальное решение курдской проблемы. Если прежде мы видели попытки со стороны Анкары найти какие-то пути к урегулированию этой проблемы политическими средствами, то десять лет назад стали доминировать силовой аспект", - продолжил Амур Гаджиев.

"Во внешней политике на протяжении этих десяти лет мы наблюдали в первую очередь укрепление отношений России с Турцией. Собственно, после провала госпереворота и произошла нормализация контактов двух стран. Тогда сближение с Россией происходило по направлению сирийского урегулирования. Именно в 2016 году был запущен трехсторонний Астанинский формат по решению кризиса в Сирии. Напомню, что до того по Сирии велись переговоры в Женеве и Вене, Турция в них фактически не участвовала, основной диалог велся между парами США-ЕС и Россия-Китай. Ограничение влияния деструктивных сил внутри государства позволило Анкаре более активно заняться отстаиванием национальных интересов, в том числе в Сирии в рамках Астанинского формата", - сообщил востоковед.

"За прошедшие годы Турция последовательно укрепляла связи с международными организациями – с Шанхайской организацией сотрудничества и БРИКС, а также с отдельными участниками этих структур. Тюркский совет был преобразован в более активный формат Организации тюркских государств. Усилилась линия на поддержку многополярного мира и полицентричности. В результате смены внешнеполитических приоритетов и сближения с Россией Турция начала заявлять о себе как о новом центре силы – до того Турция позиционировала себя в большей степени в качестве моста между Востоком и Западом. В том числе появилась формула "мир больше пяти" в контексте необходимости реформы ООН и расширения состава постоянных членов Совета Безопасности ООН – эта формула подчеркивал весомость Турции в международных вопросах, ее стремление участвовать в решении региональных и глобальных проблем", - указал Амур Гаджиев.

"Конечно, в течение этого десятилетия давление коллективного Запада на Турцию регулярно усиливалось. Против нее были приняты санкции, Конгресс США создал особый закон CAATSA, не позволяющий американскому президенту самостоятельно снимать ограничения с Турции, что по сей день создает препятствия в турецко-американских отношениях. И со стороны Вашингтона, и со стороны Брюсселя постоянно звучала критика в отношении Турции. Цель была той же, что и у попытки госпереворота: ограничить турецкую политику, не дать ей обрести полноценную самостоятельность и выйти из зависимости от Запада. В этом смысле провал госпереворота, как показали дальнейшие события, помог Анкаре укрепить свою независимость и отстоять национальные интересы", - заключил директор Центра изучения современной Турции.