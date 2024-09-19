В Ереване возрождается институт казия

Управление мусульман Кавказа возобновляет деятельность Ереванского казията, новым кази мусульманской общины региона назначен Мустафа оглу Наджафов.

В Управлении мусульман Кавказа (УМК) сегодня прошло заседание, посвященное восстановлению деятельности института казия в Ереване, сообщили в управлении.

В обсуждении приняли участие председатель УМК Аллахшукюр Пашазаде, члены Совета казиев, представители Государственного комитета по работе с религиозными организациями Азербайджана, а также депутаты Милли Меджлиса (парламента) страны – по итогам заседания ереванским кази был назначен Бахтияр Мустафа оглу Наджафов, передает Trend.

Также в Устав УМК были внесены изменения, согласно которым Государственному комитету по работе с религиозными структурами было предоставлено право назначать религиозных деятелей в места религиозного поклонения.

Напомним, кази - мусульманский правовед и судья, чиновник, назначаемый правителем и вершащий правосудие на основе шариата.