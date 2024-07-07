Словарь по исламу появится в России в 2025 году

В России планируется выпустить семитомный словарь по исламу. Тираж составит тысячу экземпляров, рассказали в ДУМ России.

В следующем году в РФ планируется издать энциклопедический словарь "Ислам в Российской Федерации", на выпуск словаря будут направлены бюджетные средства, рассказал первый зампредседателя ДУМ РФ Дамир Мухетдинов.

"Первый сигнальный экземпляр только что был доставлен из типографии… Со следующего года в рамках федеральной программы 1100-летия принятия ислама народами Волжской Булгарии за бюджетный счет, за счет министерства науки и образования будет издана тысяча экземпляров энциклопедического словаря"

– Мухетдинов

Он уточнил, что словарь-энциклопедия поступит в мусульманские образовательные учреждения и общины. Словарь ислама будет включать семь томов.

Отметим, что в России более 10 млн граждан - мусульмане.