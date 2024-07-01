Месяц Мухаррам наступил для мусульман

Для мусульман наступил месяц Мухаррам. Он знаменует начало нового 1446 года по исламскому календарю. В этот месяц рекомендовано соблюдать пост.

Для последователей ислама наступил первый месяц по исламскому лунному календарю – месяц Мухаррам. Он знаменует начало 1446 года по Хиджре.

Месяц Мухаррам – один из четырех запретных месяцев в исламе наравне с месяцами Зуль-каада, Зуль-хиджа и Раджаб. В Мухаррам запрещаются войны и любые конфликты, которые приводят к кровопролитию.

Мусульманину в дни месяца следует совершать больше хороших поступков и отказаться от всего запретного. За плохие деяния верующему записывается больше греха, чем в другие месяцы, а за благие верующий будет щедро вознагражден.

Приверженцам религии рекомендуется соблюдать в этот месяц пост путем отказа от еды и питья в дневное время суток. Один день поста верующий получит вознаграждения как за 30-дневное воздержание.

Кроме того, на 10 день месяца Мухаррама выпадает День Ашура. В этом году он приходится на 16 июля. День связан с битвой при Кербиле, в ходе которой погиб имам Хусейн.