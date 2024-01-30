Исламский новый год 2024: когда и как отмечают?

Для представителей ислама очень скоро наступит новый 1446-й год. Он связан с одним из важных событий в истории религии – переселением пророка Мухаммеда в Медину из Мекки. Именно отсюда берет свое начало исламское летоисчисление.
Когда наступит Новый год в исламе?
У последователей ислама Новый год начинается с приходом месяца Мухаррам – первого месяца в исламском лунном календаре. В 2024 году для мусульман наступит 1446-й год.
Стоит отметить, что мусульманский календарь короче привычного григорианского на 10-11 дней и ежегодно даты исламских праздников сдвигаются.
Если в 2023 году первый день месяца Мухаррам выпал на 18 июля, то в этом году он приходится на вечер 7 июля, так как день в исламе наступает с заходом солнца.
Исламский календарь 2024
Всего в исламском календаре 12 месяцев. Перечислим их по порядку:
- Мухаррам;
- Сафар;
- Раби уль-авваль;
- Раби ас-сани;
- Джумада аль-уля;
- Джумада ас-сани;
- Раджаб;
- Шабан;
- Рамадан;
- Шавваль;
- Зуль-каада;
- Зуль-хиджа.
Как отмечают исламский Новый год?
В исламе не принято праздновать Новый год салютами и торжествами. Для мусульман он не несет весомого смысла, кроме как смены одного года на другой. Они отмечают только два праздника – Ураза-байрам и Курбан-байрам.
Верующие в этот день собираются в мечетях, где совершают молитвы, читают дуа, а также вспоминают одно из ключевых событий в истории ислама - переселение пророка Мухаммеда в Медину из Мекки.
Можно ли праздновать Новый год в исламе?
В исламе нет традиции отмечать Новый год – ни мусульманский, ни григорианский. В некоторых мусульманских странах празднование Нового года вовсе запрещено законом.
Однако в светских государствах, где большая часть граждан являются приверженцами ислама, по случаю наступления Нового года организовываются праздничные мероприятия.
То же самое касается и некоторых регионов России, где преобладает мусульманское население, – Чечни, КБР, КЧР, Дагестана, Ингушетии, Башкортостана и Татарстана.
Несмотря на то, что у мусульман не принято справлять Новый год, многие религиозные просветители отмечали, что в светских праздниках присутствуют множество воспитательных и этических моментов, которые только поощряются в исламе:
- Дарить подарки;
- Встречаться с родными и близкими;
- Желать самого доброго и наилучшего.
«Дарите друг другу подарки, дабы укрепить чувство любви меж вами»
- пророк Мухаммед