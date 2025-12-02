Около 390 тыс человек посетили Новоафонскую пещеру с начала года

За 11 месяцев этого года уникальную природную лабораторию Абхазии – Новоафонскую пещеру – посетили 386 тыс человек.

За период с января по ноябрь Новоафонская пещера встретила 386 тыс гостей. Выручка от продажи билетов составила ₽270 млн.

Годом ранее число посетителей одной из главных достопримечательности Абхазии составило почти 396 тыс человек. Тогда с продажи билетов было получено ₽277 млн.

Новоафонская пещера – это гигантский архив, хранящий климатическую летопись планеты за последние полтора миллиона лет. Помимо экскурсии с пещерой взаимодействуют и ученые: научная работа ведется в тесном международном сотрудничестве с ведущими исследовательскими центрами России, Австрии и Китая.

Так, обнаруженные в пещере натечные образования периода последнего ледникового максимума (около 27 тыс лет назад) помогают восстановить картину климатических изменений и истории расселения людей в Северной Евразии.