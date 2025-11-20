В Крыму начался всплеск зимних бронирований

Количество бронирований отелей Кыма в наступающий зимний период значительно превысило аналогичный показатель прошлых лет.

Предстоящий зимний сезон будет одним из лучших за последние годы в Крыму, количество бронирования отелей на полуострове выросло на 25-30%, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.

Он отметил, что ожидаемый зимний сезон по количеству брони не уступает летнему. Особенно крымское направление востребовано в период новогодних праздников.

По его словам, самым популярным местом в Крыму является Ялта и все южнобережье, чуть менее популярны Западный и Восточный Крым.

Большинство туристов предпочитают отели системы "Все включено", также отметил Ромашкин.

"Туристы выбирают отели, где можно хорошо провести время даже в плохую погоду"

– Сергей Ромашкин

Цены на отдых на в Крыму в среднем на 3-4% ниже, чем в соседних регионах.