Турпоток в Крым вырос на 31% за год – РСТ

В 2025 году несколько регионов России отметились резким ростом спроса среди туристов. В тройку вошел Крым, турпоток вырос более чем на 31%.

Регионы России, в которых в этом году был отмечен значительный рост турпотока назвал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), гендиректор компании RussiaDiscovery Вадим Мамонтов.

Он сообщил, что сильнее всего поток туристов вырос в Калмыкию – на 36%, отчасти такой рост связан с проведением Международного буддийского форума в регионе.

Второе место по росту потока путешественников занял Крым – 31,6%, третье досталось Амурской области – 30,5%.

Мамонтов отметил, что Крым также вошле в топ-4 самых популярных регионов страны, опередили его только Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург.

"На четвертом месте Крым с 3%, но он явно не собирается довольствоваться этой долей, поскольку находится <...> на втором месте по росту туристического потока. 31% - это рост Крыма, и я уверен, что этот рост продолжится"

– Вадим Мамонтов