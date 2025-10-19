Самую длинную набережную скоро построят в Крыму

Власти города Евпатория заявили о том, что в 2026 году в городе пострят набережную, которая станет самой длинной в Крыму.

В городе Евпатория построят самую длинную в Республике Крым набережную, такое заявление сделали в пресс-службе Главгосэкспертизы России. Строительство обещают провести в будущем 2026 году.

Протяженность набережной будет составлять 12 км.

Строительные работы будут осуществляться в рамках федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал". В Крыму реализуют не только строительство новой набережной, но и различные элементы улучшенной инфраструктуры – отели, спа-комплексы и аквапарки.

До 2030 года в администрации Евпатории анонсировали открытие полностью круглогодичного курорта.