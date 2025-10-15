Новый заповедник "Мыс Мартьян" появится в Крыму

Мыс Мартьян в районе Ялты превратится в государственный природный заповедник. Соответствующее поставление утверждено правительством РФ.

В Крыму природный парк "Мыс Мартьян" получит статус заповедника, информирует сегодня пресс-служба российского кабмина.

Постановление о создании государственного заповедника в Крыму подписал председатель правительства Михаил Мишустин, документ утвержден кабмином.

"Создать в Республике Крым на базе природного парка регионального значения Республики Крым "Мыс Мартьян" на территории муниципального образования городской округ Ялта государственный природный заповедник "Мыс Мартьян" общей площадью 241,43 гектара, включая земли особо охраняемых территорий и объектов площадью 118,63 гектара и земли водного фонда площадью 122,8 гектара (прилегающую акваторию Черного моря)"

– документ

Новый статус уникальной природной территории поможет сохранить биологическое разнообразие как наземной, так и морской частей заповедника.

Мыс Мартьян – место со средиземноморским ландшафтом, где произрастают реликтовые леса. Богатая фауна этой территории включает свыше 1300 видов животных, из которых часть занесена в Красную книгу России.

"Создание особо охраняемой природной территории позволит снизить неконтролируемую антропогенную нагрузку и создать условия для научных исследований, развития туризма и экологического просвещения"

– правительство России

Отметим, что на заповедной территории можно найти не только древние можжевеловые леса и насладиться видами на море, но и увидеть руины крепости Рускофиль-Кале. Мыс находится в непосредственной близости от Никитского ботанического сада.