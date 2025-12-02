За пять лет количество иностранных туристов в Ставрополье увеличилось на 122%

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сделал два ключевых заявления о туризме в регионе на сегодняшней пресс-конференции:
- текущая геополитическая ситуация не повлияла на приток иностранных гостей;
- а за пятилетний постковидный период туристический поток существенно возрос.
"С начала 2025 года 156 тыс иностранных туристов к нам приехали из стран дальнего и ближнего зарубежья. Проводим фестиваль уличной культуры и спорта "Кардо" в городе Ставрополе. Начинали с 7 стран-участниц, в этом году у нас приехали участники из 57 стран. Из них 14 относятся к дружественным, все остальные – недружественные страны"
– Владимир Владимиров
Ранее глава региона также приводил конкретные цифры: в 2019 году, до пандемии, Ставропольский край ежегодно принимал около 70 тыс иностранных туристов. Таким образом, рост за пятилетие превысил 120%.
Ставрополье вошло в первую десятку самых посещаемых регионов России, заняв по итогам января-октября 2025 года седьмое место с долей в общем турпотоке страны на уровне 2,3%.