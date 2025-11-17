Владимир Владимиров рассказал о связях Ставрополья с Азербайджаном

"Вестник Кавказа" побеседовал с руководителем Ставропольского края Владимиром Владимировым о сотрудничестве субъекта РФ с Азербайджаном в экономике.

(Эксклюзив)

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал об экономическом взаимодействии Ставрополья с компаниями из Азербайджана, отметив в первую очередь инвестиционную активность азербайджанских партнеров.

"Азербайджанские инвесторы весьма активны на Ставрополье. На 2026 год и последующий период уже заложены инвестиции порядка 17 млрд рублей в различные сектора ставропольской экономики. Сюда входит строительство двух новых элеваторов и четырех санаториев. В Левкокумке на азербайджанские инвестиции построены теплицы"

- Владимир Владимиров

Губернатор уточнил, что азербайджанские инвестиции вложены в переустройство санатория "Воронеж" и строительство трех других лечебниц – "Источник", "Пикет" и санатория в Железноводске, название которого пока не выбрано.

Отдельно Владимир Владимиров обратил внимание на стабильность спроса в Азербайджане на зерно ставропольского производства. "Азербайджанские компании продолжают импортировать порядка 1,5 млн т нашего зерна в год. Это хороший результат", - сообщил губернатор Ставропольского края.

В экономику Ставрополья вносят свой вклад не только компании из Азербайджана, но и простые азербайджанские граждане. "Огромное спасибо представителям Азербайджана за то, что поток к нам на Кавказские Минеральные Воды не уменьшается, несмотря ни на что. Поэтому хотелось бы скорейшего открытия рейса "Баку-Минводы", что еще больше будет стимулировать граждан Азербайджана отдыхать у нас на Ставрополье", - подчеркнул он.

"Для нас тоже этот рейс станет возможностью чаще летать в Азербайджан. Мы тоже любим отдыхать в Баку", - добавил Владимир Васильев.

Говоря о связях с другими странами Южного Кавказа, он рассказал о намерениях перезапустить сотрудничество с Грузией. "На Южный Кавказ мы экспортируем наши сельхозтовары. Если говорить об Армении, то оттуда к нам идет, наверное, самый большой поток коньячной продукции. С Грузией отношения остановились, продолжаются только туристические поездки ставропольцев на грузинские курорты. Я думаю, что за год мы восстановим прежние экономические связи, и уже конец 2026 года покажет реальные проекты и инвестиции", - заключил губернатор Ставропольского края.