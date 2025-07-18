Причину продолжающегося с Россией сотрудничества в космосе назвали в NASA

В NASA подтвердили настрой на продолжение сотрудничества с Россией. В агентстве отметили, что будут взаимодействовать с российскими коллегами, несмотря на имеющиеся противоречия.

Соединенные Штаты не собираются разрывать партнерские отношения с Россией в космосе, несмотря на разногласия. Такое заявление сделал глава Минтранса США, и.о. директора NASA Шон Даффи.

"Даже в трудные времена мы не разрываем эти связи. Мы намерены продолжать работу над имеющимися проблемами, но мы рассчитываем продолжать выстраивать союзнические, партнерские и дружеские отношения по мере того, как человечество продолжает осваивать космическое пространство"

– и.о. главы NASA

Он также акцентировал внимание на том, что Вашингтон рассматривает космос в качестве сферы для международного партнерства, передает ТАСС.

"Она уникальна тем, что у нас могут быть разногласия по поводу конфликта, и они есть. У нас дикие разногласия с русскими по поводу Украины. Но вы можете видеть, что мы находим точки соприкосновения и партнерства, что, например, имеет место [в работе] с русскими на Международной космической станции" – Шон Даффи

Напомним, полторы недели назад представители РФ и США провели встречу совместной комиссии по МКС. На ней обсуждался вопрос сведения станции с орбиты.