Сведение МКС с орбиты обсудили Москва и Вашингтон

Представители РФ и США провели встречу совместной комиссии по МКС. На ней обсуждался вопрос сведения станции с орбиты.
В Москве состоялось заседание российско-американской комиссии по МКС. Об этом поведали 18 июля в Роскосмосе.
Во встрече участвовали известные в космической среде эксперты из обеих стран.
"В ходе заседания комиссии эксперты обсудили в том числе снижение рисков, связанных с утечками атмосферы на станции в переходном модуле, и безопасное сведение МКС с орбиты"
– Роскосмос
Напомним, совместная комиссия РФ и США по МКС существует с 1996 года.
На прошлой неделе в Малайзии прошли переговоры глав МИД РФ и США. Стороны обсудили восстановление работы дипмиссий, а также урегулирование украинского кризиса.
Ранее сегодня в Кремле сообщили о постепенном выводе российско-американских отношений из "плачевного состояния".