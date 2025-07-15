Вестник Кавказа

Сведение МКС с орбиты обсудили Москва и Вашингтон

космос
© Фото: NASA/Roscosmos
Представители РФ и США провели встречу совместной комиссии по МКС. На ней обсуждался вопрос сведения станции с орбиты.

В Москве состоялось заседание российско-американской комиссии по МКС. Об этом поведали 18 июля в Роскосмосе.

Во встрече участвовали известные в космической среде эксперты из обеих стран.

"В ходе заседания комиссии эксперты обсудили в том числе снижение рисков, связанных с утечками атмосферы на станции в переходном модуле, и безопасное сведение МКС с орбиты"

– Роскосмос

Напомним, совместная комиссия РФ и США по МКС существует с 1996 года.

На прошлой неделе в Малайзии прошли переговоры глав МИД РФ и США. Стороны обсудили восстановление работы дипмиссий, а также урегулирование украинского кризиса.

Ранее сегодня в Кремле сообщили о постепенном выводе российско-американских отношений из "плачевного состояния".

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