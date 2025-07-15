Вестник Кавказа

В Кремле высказались об отношениях РФ и США

В Кремле высказались об отношениях РФ и США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дмитрий Песков заявил о постепенном выводе российско-американских отношений из "плачевного состояния".

Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что диалог между США и РФ продолжается, однако нормализация отношений является сложным процессом, который может занять много времени. 

"Диалог диалогом. Сейчас идет нелегкий процесс вывода наших отношений из достаточно плачевного состояния. Процесс этот тоже сам по себе трудный и растянутый по времени"

– Дмитрий Песков 

Напомним, что 10 июля в Малайзии прошли переговоры главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Стороны обсудили восстановление работы дипмиссий, а также урегулирование украинского кризиса.

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