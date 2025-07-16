Россия ведет прямые переговоры с Украиной при посредничестве США – Песков

Российско-украинские прямые переговоры продолжаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы ведем прямые переговоры с представителями киевского режима"
– представитель Кремля
Он подчеркнул, что говорит именно о прямых переговорах, пишет ТАСС.
Далее Песков добавил, что эти переговоры идут при посреднических усилиях Вашингтона.
Говоря о возможных сроках проведения третьего раунда переговоров, пресс-секретарь российского лидера уточнил, что сторонам необходимо предварительно осуществить все запланированные обмены и согласования в рамках достигнутых во время второго раунда договоренностей.
"Ну, и потом уже надо определяться, и мы ждем предложений украинской стороны (по третьему раунду переговоров – ред.), как мы неоднократно об этом говорили"
– Песков