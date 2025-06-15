Москва передала Киеву еще тысячу тел солдат ВСУ

Россия и Украина сегодня провели обмен телами: российская сторона передала 1000 тел солдат ВСУ, украинская – 19 тел российских бойцов, рассказал помощник президента РФ Владимир Мединский.

Российская сторона в рамках Стамбульских договоренностей передала украинской еще 1 тыс тел солдат ВСУ, в ответ получив 19 тел бойцов ВС РФ, рассказал помощник президента РФ, глава делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.

"В продолжение договоренностей "Стамбула" передали сегодня Украине еще 1 тыс тел солдат ВСУ. Получили 19 тел погибших наших бойцов. Да упокоятся они на родной земле"

– Мединский

Напомним, что второй раунд прямых российско-украинских переговоров состоялся в Стамбуле второго июня текущего года. Он продолжался на протяжении чуть более чем часа. Участники встречи провели обмен документами, в которых были изложены их точки зрения на урегулирование конфликта.

Как заявлял тогда Владимир Мединский, вторая часть меморандума, переданного Москвой Киеву, описывает возможные пути прекращения огня. Помощник президента также уточнял, что РФ в одностороннем порядке передаст украинской стороне 6 тыс тел погибших украинских военнослужащих.

Кроме того, участники переговоров достигли договоренности об обмене тяжелобольными и молодыми (до 25 лет) пленными в формате "всех на всех", не менее тысячи человек с каждой стороны. Мединский также добавил, что Киев передал Москве список из 339 детей, которые потеряли контакт с родителями.

Дата следующего, третьего раунда переговоров пока не назначена.