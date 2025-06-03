Вестник Кавказа

Россия передала Украине тела погибших военных ВСУ

Военная форма
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российская сторона продолжает реализацию стамбульских договоренностей: в их рамках сегодня, как и накануне, Украине были переданы тела погибших военных ВСУ.

Москва передала Киеву в рамках стамбульских договоренностей 1,2 тыс тел погибших военных ВСУ, рассказал источник в российской переговорной группе.

По его словам, российская сторона продолжает реализацию достигнутых в Стамбуле договоренностей.

"Сегодня Украине переданы очередные 1,2 тыс тел погибших солдат ВСУ"

– источник

Он добавил, что украинская сторона не передала сегодня ни одного тела, пишет ТАСС.

Напомним, что накануне, в субботу, также состоялась передача Россией в рамках стамбульских договоренностей Украине 1,2 тыс тел погибших солдат. И, как сегодня, украинская сторона не передала ни одного.

Напомним, накануне Москва и Киев начали бессрочные санитарные обмены в рамках стамбульских договоренностей: стороны передают друг другу раненых.

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