Россия и Украина снова обменялись пленными

РФ и Украина провели обмен пленными, включая раненых солдат. Украина также получила 1200 тел погибших.
Как сообщили в Минобороны РФ, еще одна группа российских военных возвращена из украинского плена. Украине передали взятых в плен военных ВСУ.
"Взамен передана группа военнопленных ВСУ"
– Минобороны РФ
Отмечается, что обмен пленными состоялся в рамках достигнутых в Стамбуле договоренностей. Также поступила информация о начале санитарного обмена. Стороны начали передавать друг другу раненых.
Отметим, что Россия в субботу передала Украине 1200 тел погибших военнослужащих. Как отметил СМИ источник в переговорной группе, Киев пока не передал ни одного погибшего.