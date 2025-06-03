Вестник Кавказа

Россия и Украина снова обменялись пленными

Россия и Украина снова обменялись пленными
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
РФ и Украина провели обмен пленными, включая раненых солдат. Украина также получила 1200 тел погибших.

Как сообщили в Минобороны РФ, еще одна группа российских военных возвращена из украинского плена. Украине передали взятых в плен военных ВСУ. 

"Взамен передана группа военнопленных ВСУ"

– Минобороны РФ

Отмечается, что обмен пленными состоялся в рамках достигнутых в Стамбуле договоренностей. Также поступила информация о начале санитарного обмена. Стороны начали передавать друг другу раненых. 

Отметим, что Россия в субботу передала Украине 1200 тел погибших военнослужащих. Как отметил СМИ источник в переговорной группе, Киев пока не передал ни одного погибшего.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1030 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.