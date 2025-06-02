Россия и Украина преодолели два этапа, третий будет самым сложным

2 июня, снова в Стамбуле и снова по инициативе России, состоялся второй раунд возобновленных переговоров Москва-Киев по украинскому урегулированию.

Встреча как успех

Прежде чем переходить к итогам второго раунда новых мирных переговоров между Россией и Украиной, стоит отметить, что сам факт проведения встречи уже является достижением. Ведь, как и в первый раз, действия различных политиков создавали препятствия.

Если майская встреча была под вопросом из-за предварительных условий Киева о немедленном 30-дневном прекращении огня и присутствии первых лиц в Стамбуле, то нынешняя осложнялась провокационными заявлениями канцлера ФРГ Фридриха Мерца о дальнобойных ударах по России, украинскими атаками БПЛА по Иркутской, Рязанской и Мурманской областям РФ и подрывами мостов в Брянской и Курской областях за день до переговоров.

На действия ВСУ и СБУ обратили внимания даже в США. Глава Госдепа Марко Рубио во время телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым выразил соболезнования в связи с жертвами после подрыва мостов в Курской и Брянской областях. Для главного инициатора мирного процесса Дональда Трампа, у которого, по информации американских СМИ, кончается терпение, особенно было важно, чтобы переговоры состоялись и прошли как можно быстрее и результативнее.

Появление российской делегации в Стамбуле во главе с Владимиром Мединским доказало, что Москва не поддается на провокации и готова на серьезный разговор о мире, при этом оставляя за собой право на симметричный или ассиметричный ответ на украинские атаки. Украину представляли все те же - глава офиса президента Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.

Как и в первый раз, переговоры сдвинулись по времени из-за консультаций украинской стороны с коллегами из Турции, США и Европы, но не на сутки, а на несколько часов. В итоге намеченные на 2 июня переговоры состоялись в этот же день, но не в Долмабахче, а во дворце Чираган с видом на Босфор.

Передача меморандумов и обмен пленными

Основной итог почти двухчасового разговора состоял в обмене меморандумами о мире и в договоренностях по гуманитарной части. Россия, по словам Мединского, передаст Украине 6000 тел погибших украинских военных и произведет обмен всех тяжелобольных военнопленных и военнопленных в возрасте до 25 лет. Суммарно это не менее 1000 человек. Украина передала России список из 339 несовершеннолетних, которых хотела бы вернуть на родину. Но в России, как отметил Мединский, нет ни одного похищенного ребенка, а Киев требует возвращения тех, кто был спасен российскими солдатами из зоны боевых действий.

Умеров подтвердил обмен тяжелобольными и пленными до 25 лет и передачу тел по схеме "6000 на 6000". Он также заметил, что Киев будет изучать российские предложения в течение недели и предлагает провести третий раунд переговоров 20-30 июня.

Позднее в тот же день через СМИ стали известны точные тексты меморандумов российской и украинской стороны.

Российский меморандум

В первой части своего меморандума Россия требует международного признания вхождения в свой состав четырех областей и Крыма, полного вывода ВСУ с этих территорий, нейтрального и безъядерного статуса Украины, отказа вступать в военные альянсы и запрета на размещение иностранных войск, баз и инфраструктуры в стране. От Киева также ожидается установление потолка на численность живой силы, вооружений и военной техники. Россия требует роспуска националистических формирований, гарантий прав русского и русскоязычного населения, законодательного запрета героизации и пропаганды нацизма и неонацизма, снятия всех санкций против России (включая транзит газа) и ограничений с УПЦ и отказа от требований о компенсации за СВО.

Во втором разделе Россия предлагает Украине два варианта прекращения огня: либо полностью вывести войска с новых территорий РФ, либо принять "пакетное предложение" с запретом на передислокацию ВСУ, остановкой мобилизации, началом демобилизации и запретом на поставки вооружений из третьих стран Украине, прекращением диверсионных действий против России. Москва требует провести выборы президента Украины и парламента не позднее 100 дней после отмены военного положения в стране.

В третьем разделе меморандума описана последовательность шагов и предлагаемые сроки исполнения положений документа. Последовательность такая: 1) начало работы над текстом договора о мире, 2) 2-3 дня перемирия для сбора тел погибших, 3) обмен пленными, 3) подписание меморандума о прекращении огня с определением даты подписания окончательного соглашения о мире, 5) полный отвод войск ВСУ, 30-дневное перемирие и выполнение "пакетного соглашение" в течение этого времени.

Украинская версия мира

Украинские предложения состоят из пяти частей. В первой озвучены принципы мира и переговоров: прекращение огня на суше, на море и в небе, обмен пленными, возврат украинских детей, сохранение права Украины вступить в ЕС и НАТО, отсутствие ограничений численности ВСУ и размещения иностранных войск и отказ международного сообщества признавать новые территории России.

При этом Украина готова считать линию боевого соприкосновения "отправной точкой для переговоров", а территориальные вопросы будут обсуждаться после установления режима прекращения огня. Киев не возражает против поэтапного снятия санкций с России с возможностью их восстановления, а замороженные на Западе активы должны быть использованы для восстановления Украины или заблокированы до выплаты Москвой компенсации.

Второй раздел говорит о необходимости провести переговоры с участием США и Европы, третий – описывает полное прекращение боев на 30 дней с дальнейшим продлением под контролем США и третьих стран. Четвертая часть говорит об укреплении мер доверия, включая обмен пленных "всех на всех" и освобождение всех украинских граждан. Пятая часть меморандума посвящена встрече лидеров России и Украины, которые должны согласовать прекращение боев, мониторинг и санкции за нарушение перемирия, территориальные вопросы, компенсации и заключение окончательного мирного соглашения.

В сухом остатке…

Как и первая встреча, вторая не представляла большой сложности для сторон, ведь ни 16 мая, ни 2 июня от Москвы и Киева не требовалось принять сложные решения. Сначала нужно было просто встретиться, а накануне - передать друг другу документы. Самым большим вызовом станет третий раунд. На нем придется найти общий язык и пойти на какие-то компромиссы. Учитывая, что на поле боевых действий преимущество за Россией, дальнейшая судьба переговоров зависит больше от позиции Киева, ведь именно Владимиру Зелинскому придется пойти на большее количество компромиссов. Это и уступка территорий и невступление в НАТО, что является для России "красной линией".

Пока третий раунд не наступил, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган может праздновать очередную дипломатическую победу. На волне этого успеха он назвал итоги встречи в Стамбуле "великолепными" и поблагодарил своего главу МИД Хакана Фидана за посредничество между Россией и Украиной. Эрдоган назвал своей заветной целью организацию встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина в Стамбуле с участием Дональда Трампа.

Повод к оптимизму, несмотря на абсолютно разные меморандумы, дают и сами конфликтующие стороны. Мединский доволен результатами переговоров, а предложение Умерова провести следующие переговоры уже через две недели говорит о желании Киева ускорить мирный процесс. Другой вопрос, конечно, смогут ли на следующей встрече в Стамбуле стороны договориться хотя бы об одной трети условий будущего мира.