Вестник Кавказа

Россия и Украина завершили второй раунд переговоров в Стамбуле

Вид на Стамбул
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Переговоры Москвы и Киева в Стамбуле подошли к концу. Они продолжались больше часа и шли на русском языке. Местом встречи стал дворец Чираган.

Встреча делегаций России и Украины завершилась, заявили СМИ, ссылаясь на источники.

Сообщается, что переговоры продолжались больше часа и шли на русском языке.

Напомним, что представители Москвы и Киева встретились во дворце Чираган в Стамбуле. Российскую делегацию, как и ранее, возглавил помощник президента Владимир Мединский.

В переговорах также принял участие глава МИД Турции Хакан Фидан. Перед их началом он заявил, что Анкара рассчитывает на результативность данной встречи.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1315 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео


реклама



Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.