Россия и Украина завершили второй раунд переговоров в Стамбуле

Переговоры Москвы и Киева в Стамбуле подошли к концу. Они продолжались больше часа и шли на русском языке. Местом встречи стал дворец Чираган.

Встреча делегаций России и Украины завершилась, заявили СМИ, ссылаясь на источники.

Сообщается, что переговоры продолжались больше часа и шли на русском языке.

Напомним, что представители Москвы и Киева встретились во дворце Чираган в Стамбуле. Российскую делегацию, как и ранее, возглавил помощник президента Владимир Мединский.

В переговорах также принял участие глава МИД Турции Хакан Фидан. Перед их началом он заявил, что Анкара рассчитывает на результативность данной встречи.