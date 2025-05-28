В Стамбуле стартовал второй раунд переговоров России и Украины

Встреча делегаций России и Украины началась. В переговорах участвует Хакан Фидан. Встреча проходит во дворце Чираган.

В Стамбуле начался второй раунд российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Встреча московских и киевских представителей проходит во дворце Чираган. Российскую делегацию возглавляет помощник президента страны Владимир Мединский.

Отмечается, что в переговорах России и Украины в Стамбуле принимает участие руководитель турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан. Он тоже находится во дворце.

Министр иностранных дел Турции, говоря о втором раунде российско-украинских переговоров, заявил, что Анкара рассчитывает на результативность данной встречи.

Глава турецкой дипломатии также подчеркнул, что Турция готова сделать все ради мира на Украине.

Фидан также уточнил, что на стамбульской встрече будет обсуждаться обмен гражданскими и военнопленными. Он добавил, что будет рассмотрена подготовка встречи лидеров двух стран.

После вступительного слова министра иностранных дел Турецкой Республики переговоры делегаций России и Украины продолжились за закрытыми дверями.

Повестка переговоров

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что во втором раунде переговоров российская делегация представит ту же повестку для урегулирования конфликта, что и в первом раунде.

"Россия требует, чтобы были ликвидированы первопричины, которые привели к украинскому конфликту: необходимы денацификация, демилитаризация и внеблоковый статус Украины, запрет на размещение заграничных войск на территории Украины, а также свободное использование русского языка и прекращение любых форм преследований людей из-за их языка, культуры и религии. Такова основа для прекращения боевых действий и подписания мирного соглашения", - сообщил он.

"Для Запада задача совершенно иная: остановить боевые действия, в которых побеждает Россия, чтобы перевооружить Украину и продолжить войну для нанесения России военного поражения с принуждением выплачивать контрибуции и репарации. На Западе также неоднократно говорили о желании отдать под суд российское руководство. В итоге перспективы мирного процесса крайне неопределенны: позиции диаметрально противоположны и никто из сторон не может диктовать свои условия, из-за чего существенное продвижение на переговорах нереально", - отметил Дмитрий Солонников.

"Киев на переговорах выступает не как самостоятельный субъект, а как представитель Запада. Запад хочет сейчас убедить Россию в очередной раз согласиться на обман в виде перемирия, которое будет использовано для перевооружения ВСУ, ввода войск НАТО и создания бесполетной зоны. Запад полагает, что если несколько раз Россию обманывали, то можно будет обмануть и в этот раз. Задачи нанести России военное поражение никто не снимал", - добавил политолог.