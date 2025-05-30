Вестник Кавказа

Делегация России прибыла в Стамбул

Делегация России прибыла в Стамбул
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российские переговорщики вечером в воскресенье прибыли в Стамбул. В понедельник днем они проведут вторую встречу с Украиной.

В Стамбуле приземлился самолет с российской делегацией, представители РФ прибыли на переговоры с Украиной, запланированные на 2 июня.

Напомним, российскую переговорную команду возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

Второй раунд российско-украинских переговоров назначен на 13:00 2 июня.

Ранее стало известно, кто приедет в Стамбул от Украины - делегация включает 14 человек.

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