Украину на переговорах в Стамбуле представят 14 делегатов

Украинская сторона расширила состав делегации на переговорах с Россией в Стамбуле до 14 человек. В первом раунде переговоров делегация включала 12 человек.

Украина направит в Стамбул делегацию в составе 14 человек, следует из указа Владимира Зеленского, который накануне переговоров опубликован на сайте офиса украинского президента.

Во главу делегации, как и на встрече 16 мая, поставлен министр обороны Украины Рустем Умеров. Впервые в состав делегации включены замглавы Генштаба ВСУ Евгений Острянский, сотрудник Генштаба ВСУ Андрей Фомин и сотрудник Верховной Рады Юрий Ковбаса.

Начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Алексей Маловацкий исключен из состава делегации. Остальная часть списка делегатов осталась без изменений с первой встречи.

Отметим, что российская сторона направила на новые переговоры в Стамбул тех же делегатов, что и в первый раз.