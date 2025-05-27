Вестник Кавказа

Состав делегации России на переговорах 2 июня раскрыли в МИД

Состав делегации России на переговорах 2 июня раскрыли в МИД
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД РФ подтвердили состав российской делегации на переговорах с Украиной. Ее состав остался неизменным.

В переговорах с Украиной, запланированными на 2 июня, со стороны России будут участвовать те же люди, которые принимали участие в предыдущих переговорах. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Накануне глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сообщил, что новый раунд российско-украинских переговоров пройдет в Стамбуле в ближайший понедельник.

Напомним, первые за 3 года прямые российско-украинские переговоры состоялись 16 мая в Стамбуле. В них участвовали Владимир Мединский, Михаил Галузин, Игорь Костюков и Александр Фомин.

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