Второй раунд переговоров с Украиной может пройти 2 июня в Стамбуле

Глава МИД России Сергей Лавров сделал заявление о возможности проведения второго раунда переговоров между Россией и Украиной: по его словам, российская сторона готова встретиться в Стамбуле 2 июня.

Российская сторона составила меморандум и готова представить его украинской делегации 2 июня в Стамбуле, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Он напомнил, что, согласно договоренностям, достигнутым в ходе первого раунда переговоров в Стамбуле 16 мая, стороны провели обмен пленными в формате "1000 на 1000". Кроме того, делегации условились о подготовке документов, в которых бы была изложена позиция каждой из сторон для устойчивого урегулирования.

Лавров подчеркнул, что Москва оперативно разработала меморандум, в котором содержится позиция РФ по всем деталям надежного преодоления первопричин кризиса.

"Наша делегация во главе с В.Р.Мединским готова представить этот меморандум делегации Украины и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда возобновленных прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня"

– Лавров

Министр также еще раз выразил благодарность турецким партнерам за гостеприимство – предоставление площадки, что было подтверждено главой МИД Турции Хаканом Фиданом во время его визита в Москву.

" Рассчитываем, что все, кто искренне, а не на словах заинтересован в успехе мирного процесса, поддержат проведение нового раунда стамбульских прямых российско-украинских переговоров"

– Лавров