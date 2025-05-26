Турция согласилась принять второй раунд переговоров РФ и Украины

Хакан Фидан заявил, что Турция всегда готова у себя переговоры Москвы и Киева. Сергей Лавров предложил провести второй раунд переговоров с Украиной вновь в Стамбуле.

Глава МИД Турции Хакан Фидан после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что Турция всегда готова принять у себя переговоры России и Украины. Министр считает, что это миссия за мира в регионе.

Руководитель турецкого внешнеполитического ведомства также сказал, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган решительно призывает к миру с самого начала конфликта.

Помимо этого, он сообщил, что лидеры России и Турции способны вместе продвигать свою повестку дня по тем пунктам, по которым они согласны. Фидан добавил, что работа продолжается.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что для проведения второго раунда российско-украинских переговоров обратился бы к турецкой стороне.

"Что касается второго раунда переговоров России и Украины, если вы спросите меня, я бы вновь обратился к нашим турецким друзьям"

– Сергей Лавров

Руководитель российского МИД назвал Стамбул очень хорошим местом для проведения переговоров между Москвой и Киевом.

Помимо этого, Лавров поблагодарил турецкую сторону за содействие в переговорах с Киевом.

Почему Турция хочет принять переговоры РФ и Украины?

Профессор Анкарского университета Тогрул Исмаил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" прежде всего напомнил, что 16 мая Турция уже принимала у себя переговоры между Россией и Украиной, и тогда они получились довольно успешными.

"В Стамбуле был первый этап, когда Россия и Украина сели за стол переговоров. На той встрече был достигнут определенный прогресс, который, к сожалению, так и не был воплощен в жизнь", – заявил Тогрул Исмаил.

Он также объяснил, что заинтересованность Турции в проведении еще одних российско-украинских переговоров обусловлена географическим расположением республики и отношениями ее президента с лидерами России и Украины.

Что еще может предложить Анкара?

Тогрул Исмаил также рассказал, как еще Турция может поучаствовать в урегулировании между Москвой и Киевом.

"Помните, был такой зерновой коридор. Если обе стороны согласятся, то Турция может взять на себя обязательства по обеспечению безопасности морских перевозок в черноморском регионе. И много чего еще. Турция, в частности, не закрыла свое воздушное пространство для обоих государств, турецкие границы открыты для граждан обеих стран. В этом вопросе тоже много чего можно добиться", - резюмировал Анкарского университета.