Вестник Кавказа

Лавров заявил об устойчивом развитии торгового сотрудничества России и Турции

Лавров заявил об устойчивом развитии торгового сотрудничества России и Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сергей Лавров заявил, сотрудничество России и Турции в торговле устойчиво развивается. Он добавил, что у Москвы и Анкары много планов в рамках двусторонней повестки дня.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на встрече со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом рассказал о сотрудничестве России и Турции.

Руководитель российской дипломатии на переговорах отметил, что сегодня российско-турецкое торговое и инвестиционное сотрудничество устойчиво развивается по нарастающей.

Лавров заявил, что у Москвы и Анкары много планов в рамках двусторонней повестки дня. Министр подчеркнул, что обсуждаемые задачи направлены на преодоление препятствий.

Министр иностранных дел добавил, что сотрудничеству России и Турции пытаются помешать враждебно настроенные государства, однако этим планам сбыться не суждено.

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