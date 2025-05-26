Лавров заявил об устойчивом развитии торгового сотрудничества России и Турции

Сергей Лавров заявил, сотрудничество России и Турции в торговле устойчиво развивается. Он добавил, что у Москвы и Анкары много планов в рамках двусторонней повестки дня.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на встрече со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом рассказал о сотрудничестве России и Турции.

Руководитель российской дипломатии на переговорах отметил, что сегодня российско-турецкое торговое и инвестиционное сотрудничество устойчиво развивается по нарастающей.

Лавров заявил, что у Москвы и Анкары много планов в рамках двусторонней повестки дня. Министр подчеркнул, что обсуждаемые задачи направлены на преодоление препятствий.

Министр иностранных дел добавил, что сотрудничеству России и Турции пытаются помешать враждебно настроенные государства, однако этим планам сбыться не суждено.