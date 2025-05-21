Путин и Фидан поговорили об Украине

Глава российского государства обсудил в понедельник с турецким министром иностранных дел украинское урегулирование. Стороны также поговорили о двусторонних отношениях.

Президент России Владимир Путин и глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе сегодняшней встречи в Москве поговорили о ситуации Украине. Об этом сообщают 26 мая источники в турецком министерстве, передает ТАСС.

Как отмечается, центральной темой стали последние инициативы по украинскому урегулированию.

Помимо этого, глава российского государства и руководитель внешнеполитического ведомства Турции обсудили отношения двух стран. В частности, они коснулись взаимодействия Москвы и Анкары в экономике и энергетики.

Напомним, российско-украинские переговоры состоялись в Стамбуле 16 мая.