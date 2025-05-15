Глава МИД Турции Хакан Фидан прибыл в Москву

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан начал рабочий визит в Москву. Турецкий дипломат встретился с помощником президента России Владимиром Мединским.

Начался рабочий визит главы МИД Турции Хакана Фидана в Москву, сообщает турецкое внешнеполитическое ведомство.

Как сообщается на официальной странице министерства в X, в Москве состоялась встреча помощника президента России Владимира Мединского и Хакана Фидана.

Визит главы МИД Турции будет проходить на протяжении двух дней – сегодня и завтра. В его программу входит также встреча с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Кроме того, ранее СМИ передавали, что турецкого министра должен принять российский лидер Владимир Путин.

Стоит добавить, что Владимир Мединский возглавлял российскую делегацию на переговорах между Россией и Украиной, которые прошли 16 мая в Стамбуле.