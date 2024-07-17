Вестник Кавказа

Креветок в Азовском море станет еще больше

Креветки
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В Азовском море продолжит возрастать популяция креветок и мидий. Изменившаяся соленость водоема повлияла на морскую фауну.

По оценкам исследователей, в Азовском море будет увеличиваться количество креветок и различных моллюсков.

«Экспедиционные исследования ВНИРО подтверждают выводы ученых. Результаты экспедиций говорят о том, что запасы черноморских креветок в Азовском море в ближайшие годы продолжит увеличиваться»

– Азово-Черноморский филиал Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Азовское море за последнее десятилетие стало более соленым, что сказалось на его фауне, она приблизилась к черноморской.

Стоит ожидать, что в море станет не только больше креветок, но и моллюсков, таких как мидии, скафарки, рапаны. Кроме того, возрастет популяция калкана и пиленгаса.

В этом году в Азовском море увеличились объемы улова, в том числе по рапану, тюльке, креветке, камбале.

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