Креветок в Азовском море станет еще больше

В Азовском море продолжит возрастать популяция креветок и мидий. Изменившаяся соленость водоема повлияла на морскую фауну.

По оценкам исследователей, в Азовском море будет увеличиваться количество креветок и различных моллюсков.

«Экспедиционные исследования ВНИРО подтверждают выводы ученых. Результаты экспедиций говорят о том, что запасы черноморских креветок в Азовском море в ближайшие годы продолжит увеличиваться»

– Азово-Черноморский филиал Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Азовское море за последнее десятилетие стало более соленым, что сказалось на его фауне, она приблизилась к черноморской.

Стоит ожидать, что в море станет не только больше креветок, но и моллюсков, таких как мидии, скафарки, рапаны. Кроме того, возрастет популяция калкана и пиленгаса.

В этом году в Азовском море увеличились объемы улова, в том числе по рапану, тюльке, креветке, камбале.