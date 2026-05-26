Словакия участвует в возрождении освобожденных территорий Азербайджана

В Азербайджан с официальным визитом прибыл президент Словакии Петер Пеллегрини. Словакия активно участвует в восстановлении Карабаха, и сегодня Петер Пеллегрини и президент Азербайджана Ильхам Алиев съездили в село Баш Гарвенд Агдамского района, где словацкая компания реализует проект «умное село».

Умное село Баш Гарвенд

Сегодня в селе Баш Гарванд Ильхам Алиев и Петер Пеллегрини заложили первый камень в основание школы имени словацкого генерала Растислава Штефаника, который до Первой мировой войны был астрономом, а погиб в 1919 году, когда занимал пост военного министра Чехословакии.

Село Баш Гарванд расположено в 18 километрах от Агдама, который еще недавно называли Хиросимой Кавказа из-за масштабных разрушений в ходе армянской оккупации, от которой город был освобожден осенью 2020 года. Первый камень в основание села Ильхам Алиев заложил в конце 2023 года, и с тех пор там ведется масштабное строительство социальной и транспортной инфраструктуры: строится дорожная сеть, прокладываются сети связи, электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и канализации. Для повышения энергоэффективности будут внедрены альтернативные источники энергии.

Сегодня президенты Азербайджана и Словакии заложили первый камень в основание школы, рассчитанной на 850 учеников, в которой будут оборудованы кабинеты информационных технологий, лаборатории физики, биологии и химии. А электроэнергией школу будут обеспечивать солнечные батареи. Школа станет подарком Словакии Азербайджану.

Таким образом наследие Словакии надолго останется здесь, в Карабахе, и родители, дети и учителя этой школы также будут иметь связь со Словакией

- Пеллегрини

Отношения Алиева и Пеллегрини

Ильхам Алиев побывал с официальным визитом в Словакии в декабре прошлого года, а годом раньше Баку и Братислава подписали Совместную декларацию о стратегическом партнерстве, которая сейчас реализуется на практике.

Сегодня президент Азербайджана поблагодарил словацкого коллегу за вклад в восстановление Карабаха, заметив, что словацко-азербайджанские политические связи находятся на высоком уровне и за последние годы было налажено очень прочное партнерство.

Президент Пеллегрини не первый раз совершает визит в Азербайджан. Он был первым среди высокопоставленных лиц Словакии, посетившим Азербайджан еще на прежних должностях – как председатель парламента, так и премьер-министр. Как президент он принимал участие в международной климатической конференции, а сегодня находится в Азербайджане с официальным визитом

- Алиев

Пеллегрини ответил:

Видимо, каждый раз, когда я посещаю Азербайджан, у меня все складывается хорошо, и моя политическая карьера переходит на следующий этап. Я благодарен вам за это. Желаю нам обоим еще больше хороших и дружеских встреч, а нашим странам – дальнейшего благополучия и прекрасных отношений.

Отношения Азербайджана и Словакии

По словам Пеллегрини, стратегическое партнерство между Словакией и Азербайджаном – это не формальное заявление; отношения между двумя странами выходят за рамки стандартных дипломатических отношений: «Мы друзья, которые очень помогают друг другу и превращают свои превосходные отношения в конкретные проекты, ощутимое сотрудничество».

В состав словацкой делегации, находящейся в эти дни в Азербайджане, вошли высокопоставленные представители правительства, в том числе министр обороны, министр экономики, министр внутренних дел и управляющий Национального банка Словакии, а также предприниматели.

Завтра министры экономики двух стран откроют очередной азербайджано-словацкий бизнес-форум для проработки новых совместных проектов. Сейчас Азербайджан поставляет в Словакию природный газ, Словакия экспортирует в Азербайджан тепловые насосы, авиакомпания Wizz Air запускает прямые регулярные рейсы между Братиславой и Баку и перспективы сотрудничества оцениваются сторонами весьма высоко, особенно с учетом того, что Азербайджан играет роль узла логистических и транспортных маршрутов, соединяющих Восток и Запад.