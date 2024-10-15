Стоимость Хвичи Кварацхелия взлетела вверх

Хвича Кварацхелия подорожал на 10 млн евро. Грузин выступает за ПСЖ и недавно в составе парижан победил в Лиге чемпионов.

Грузинский футболист французского ПСЖ Хвича Кварахцелия стал еще дороже, трансферные данные нападающего обновил авторитетный немецкий интернет-портал Transfermarkt.

Отмечается, что в настоящее время рыночная стоимость вингера парижского клуба подскочила на 10 млн евро. Портал передает, что сумма Кварацхелия составляет 90 млн евро.

Теперь Хвича входит в тройку самых дорогих футболистов французского чемпионата. Столько же как грузин стоят также его одноклубники - Усман Дембеле и Дезире Дуэ.

Кварацхелия перебрался в ПСЖ в январе 2025 года. В составе парижского клуба он стал чемпионом и обладателем кубка Франции. Недавно Хвича завоевал Лигу чемпионов.