Вестник Кавказа

"ПСЖ" впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов

"ПСЖ" впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов
В Мюнхене завершился финал Лиги чемпионов сезона 2024/25, в котором встречались "ПСЖ" и "Интер". Встреча закончилась уверенной победой французской команды.

Французский футбольный клуб "ПСЖ" разгромил итальянский "Интер" и впервые истории выиграл Лигу чемпионов. Матч проходил в Мюнхене и завершился в пользу парижан со счетом 5:0.

Голами в составе "ПСЖ" отметились защитник Ашраф Хакими (12-я минута), полузащитники Дезире Дуэ (20-я и 63-я), Хвича Кварацхелия (73-я) и Санни Меюлю (86-я).

Напомним, за "ПСЖ" выступают российский вратарь Матвей Сафонов и грузинский хавбек Хвича Кварацхелия.

В настоящее время парижский клуб принадлежит "дочке" суверенного фонда Катара – Qatar Sports Investments.

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