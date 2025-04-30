"ПСЖ" впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов

В Мюнхене завершился финал Лиги чемпионов сезона 2024/25, в котором встречались "ПСЖ" и "Интер". Встреча закончилась уверенной победой французской команды.
Французский футбольный клуб "ПСЖ" разгромил итальянский "Интер" и впервые истории выиграл Лигу чемпионов. Матч проходил в Мюнхене и завершился в пользу парижан со счетом 5:0.
Голами в составе "ПСЖ" отметились защитник Ашраф Хакими (12-я минута), полузащитники Дезире Дуэ (20-я и 63-я), Хвича Кварацхелия (73-я) и Санни Меюлю (86-я).
Напомним, за "ПСЖ" выступают российский вратарь Матвей Сафонов и грузинский хавбек Хвича Кварацхелия.
В настоящее время парижский клуб принадлежит "дочке" суверенного фонда Катара – Qatar Sports Investments.