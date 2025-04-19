Вестник Кавказа

УЕФА в конце мая выберет Баку или Мадрид местом проведения финала ЛЧ

УЕФА в конце мая выберет Баку или Мадрид местом проведения финала ЛЧ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В конце мая станет известно, в каком городе состоится финал Лиги чемпионов в 2027 году. На проведение матча претендуют столицы Испании и Азербайджана.

Через месяц УЕФА объявит, где пройдет финал Лиги чемпионов сезона 2026/27. Согласно предварительной информации, это произойдет на очередном заседании Исполкома, которое пройдет перед финалом ЛЧ сезона 2024/25.

Ожидается, что место проведения решающей встречи сезона 2026/27 будет объявлено 30 или 31 мая.

На проведение финала претендуют всего два города – Мадрид и Баку. В том случае, если УЕФА решит наградить правом проведения финала столицу Испании, он состоится на стадионе "Рияд Эйр Метрополитано". Если же победу в этом споре одержит азербайджанская столица, то матч пройдет на Олимпийском стадионе.

Напомним, в текущем розыгрыше Лиги чемпионов осталось провести всего четыре матча. Накануне в Лондоне был сыгран первый полуфинал между "Арсеналом" и ПСЖ (0:1). Ответный матч состоится в Париже 7 мая. Сегодня в Барселоне пройдет второй полуфинал, в котором встретятся "Барселона" и "Интер". Ответная игра состоится в Милане 6 мая. Финал примет Мюнхен 31 мая.

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