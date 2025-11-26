Денис Мантуров проведет в Ташкенте заседание межправкомиссии РФ и Узбекистана

Первый вице-премьер России Денис Мантуров во главе российской делегации прибыл в Узбекистан с рабочим визитом, он примет участие в 26-м заседании межправительственной комиссии России и Узбекистана.

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров совершает рабочую поездку в Узбекистан – он возглавляет делегацию, в состав которой вошли главы Нижегородской и Омской областей, Башкортостана и Красноярского края, сообщили в его секретариате.

Ожидается, что совместно с заместителем премьер-министра Узбекистана Жамшидом Ходжаевым Мантуров проведет 26-е заседание межправительственной комиссии РФ и Узбекистана по экономическому сотрудничеству, передает "АиФ".

Также первый вице-премьер примет участие в пленарной сессии Российско-Узбекистанского бизнес-форума, который пройдет в Ташкенте, а также проведет ряд двусторонних переговоров.

Ранее мы писали о том, что в октябре Ходжаев и Мантуров провели в Подмосковье Второе заседание Совета регионов Узбекистана и России, в ходе которого стороны заключили свыше 30 соглашений, охватывающих торгово-экономическую, научно-техническую и гуманитарную сферы. Сейчас устойчивые связи поддерживаются между 14 регионами Узбекистана и более чем 50 субъектами РФ, при этом в целом портфель российско-узбекистанских проектов превысил $6,2 млрд.