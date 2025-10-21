Регионы России и Узбекистана подписали более 30 соглашений

Подписанием более чем 30 соглашений завершилось второе заседание Совета регионов России и Узбекистана. Они охватывают целый ряд сфер, от торговли до гуманитарных вопросов.

Россия и Узбекистан заключили свыше 30 соглашений по итогам второго заседания Совета регионов РФ и РУз, такое сообщение распространило Мининвестиций Узбекистана.

"По итогам заседания подписано более 30 соглашений между регионами России и Узбекистана, охватывающих торгово-экономическую, научно-техническую и гуманитарную сферы. Мероприятие стало очередным шагом в укреплении практического межрегионального сотрудничества"

– пресс-служба министерства

В ведомстве также сообщили об устойчивых связях, которые поддерживаются между 14 регионами Узбекистана и более чем 50 субъектами РФ. При этом, добавили в министерстве, в целом портфель российско-узбекистанских проектов превысил $6,2 млрд.

В пресс-служба рассказали и об основных темах заседания. Ими расширение торгово-экономического сотрудничества, кооперации в сфере промышленности и сельского хозяйства, а также развитие культурно-гуманитарного партнерства.

"Особое внимание уделено вопросам электронной торговли, созданию совместных промышленных предприятий, развитию оптово-распределительных центров, а также внедрению дуального образования для подготовки специалистов, востребованных на рынках труда двух стран"

– Мининвестиций Узбекистана