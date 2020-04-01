Говядина из Астрахани впервые экспортируется в Узбекистан

Стартовали поставки говядины из Астраханской области России в Узбекистан. Груз везут через Казахстан. В будущем регион намерен запустить поставки в СНГ и арабские страны Ближнего Востока.

Экспорт астраханской говядины в Узбекистан начался в октябре 2025 года, первая партия в настоящее время находится в пути, пишет ТАСС.

"По маршруту фура уже пересекла границу Казахстана"

– Минсельхоз Астраханской области

В Узбекистан российский регион отправил порядка 60 туш крупного рогатого скота.

До конца текущего года в Лиманском и Наримановском районах Астраханской области будут запущены две аттестованные площадки для поставок за границу живого поголовья – коров и овец, уточнили в ведомстве. В планах наладить поставки в страны СНГ и Персидского залива.