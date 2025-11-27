Трамп поставит на паузу миграцию из 19 стран Глобального Юга

Антимиграционная политика Администрации Трампа набирает обороты: Служба гражданства и иммиграции США проверит все грин-карты граждан, угрожающих национальной безопасности Америки.

Президент США Дональд Трамп ужесточает антимиграционную политику США. В собственной социальной сети Truth Social, американский политик пообещал ввести постостоянный запрет на иммиграцию из развивающихся государств, которые Трамп обозначил как "страны третьего мира".

"Вам недолго здесь осталось!"

– Дональд Трамп

Намерения Трампа подтверждают не только заверения в консервативной медиа-платформе, но и недавний запрет на получение виз для футбольных болельщиков из 19 стран.

Именно в отношении все тех же 19 государств Глобального Юга будет проведена тщательная полномасштабная перепроверка всех ВНЖ "пришельцев" из "неблагонадежных стран", согласно заявлению директора ведомства по вопросам американской иммиграционной политики и гражданства (USCIS) Джозеф Эдлоу, вступившего в должность в июле 2025 года.

Дополнительных комментариев от Эдлоу не последовало. Однако, необходимо добавить, что анонс новой вехи антимиграционной политики Администрации Трампа был опубликован спустя два дня после задержания гражданина Афганистана по подозрению в стрельбе у Белого дома. Пострадали двое военнослужащих Нацгвардии США, одна скончалась позже в больнице.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф сообщил о сотрудничестве подозреваемого с американским разведывательным управлением во время пребывания на родине. 29-летний Рахманулл Лаканвал иммигрировал благодаря специальной программе защиты афганцев после вывода войск США из Афганистана, в рамках которой было совершено переселение более 70 тыс человек, опасавшихся преследований талибов.