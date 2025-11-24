Болельщики 19 стран не смогут попасть на ЧМ-2026 по футболу

Трамповский запрет на въезд для жителей 19 стран продолжит действовать и во время чемпионата мира по футболу, страной-хозяйкой которого в 2026 должны стать США.

Граждане некоторых стран Азии, Африки, Латинской Америки не смогут попасть на чемпионат мира по футболу в 2026 году, подтвердили в Белом доме.

Из Администрации президента США поступило официальное подтверждение действие указов Трампа от 2017 и 2025 годов, запрещающих въезд или выдачу виз гражданам 19 стран.

Футбольные болельщики из Ирана, Туркменистана, Сирии, Афганистана, Йемена, Ливии, Кубы, Гаити, Сомали, Мьянмы, Сьерра-Леоне, Экваториальной Гвинеи, Чада, Северной Кореи, Конго, Бурунди, Ливии, Того, Лаоса, Эритреи не смогут посетить главное футбольное событие года.

Стоит отметить, что Иран и Гаити официально квалифицировались для участия в финальном турнире. И, хотя игроки, а также тренерский состав совместно с некоторыми официальными лицами (количество последних крайне ограничено) являются исключениями и будут иметь возможность въезда на территорию Соединенных штатов, все же болельщики, журналисты и члены расширенной делегации футбольных команд не обладают подобной гарантией.

Запрет Трампа может оказать непосредственное влияние на ход чемпионата, так как граждане стран, попадающих под запрет, являются непосредственной частью специалистов, обеспечивающих медицинскую и техническую поддержку команд. Их частичное отсутствие может негативно сказаться на организации матчей.

В свою очередь, Международная федерация футбола (ФИФА) пытается прийти к балансу интересов в условиях политической напряженности, однако, согласно последним данным, ни одно из предложений ФИФА не было принятой администрацией Трампа.