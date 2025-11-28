Израиль заявил о перевооружении Ирана

В Израиле считают, что Иран занимается перевооружением, чтобы подготовиться к возможной новой израильской операции.

Иран занят восстановлением военного потенциала после вооруженного конфликта с Израилем, ведутся закупки оружия, сообщает со ссылкой на источник в израильских силовых структурах гостелерадиокомпания Kan.

"Иран прилагает усилия по восстановлению своих позиций и ускоряет закупку оружия, опасаясь нападения Израиля"

– сообщение

По словам собеседника Kan, Тегеран наращивает не только собственные силы, но и снабжает оружием силы, действующие против Израиля в регионе. Сообщается, что ИРИ также взялся за восстановление военного потенциала йеменских хуситов из движения "Ансар Алла", кроме того, незаконно переправляет оружие на Западный берег реки Иордан, наращивает боевой потенциал движения "Хезболла" в Ливане и снабжает оружием радикальные группировки в Сирии для возможных атак на Израиль.

"Иран понимает, что Израилю придется действовать (в Ливане - ред.) после 31 декабря - моменту, к которому "Хезболлах" должна разоружиться"

– сообщение